Los cuartos de final del torneo de fútbol infantil Amistad reservado para la categoría 2014 se juegan este jueves en El Salado de General Belgrano.



La jornada comenzará desde las 17 y se jugará simultáneamente con la Copa “Revancha.



PROGRAMACIÓN

– 17hs. Ranchos vs Los Picapiedras

– 17.45 hs. Estrella (Jeppener) vs Luis Rivero

– 18.30 hs. Club Belgrano vs Deportivo Chascomus

– 19.15 hs. Deportivo Castelli vs IFC Castelli



– 17 hs. Salado “B” vs Tiro

– 17.45hs. San Diego vs El Indio

– 18.30 hs. Lefu Lezama vs Salado “A”