CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda.

Por resolución del Consejo de Administración de ésta Cooperativa, se convoca a los señores asociados a celebrar Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 31 de Octubre de 2025, a las 18 horas, en nuestra sede social, ubicada en Carlos Pellegrini Nº 237 de la ciudad de Castelli, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.

2.- Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informes del Síndico y del Auditor, proyecto de distribución de excedentes o absorción de pérdidas y destino del ajuste del capital correspondiente al 66º ejercicio económico, comprendido entre el 1º de Julio de 2024 y el 30 de Junio de 2025.

3.- Presentación del Balance Social Cooperativo de nuestra entidad, correspondiente al Ejercicio N° 66.

4.- Designación de tres (3) socios para integrar la Comisión de Escrutinio.

5.- Renovación parcial del Consejo de Administración:

Elección por dos (2) años de cuatro (4) Consejeros Titulares, en reemplazo de los señores, Juan Pablo De Nigris, Cra. Claudia Z. Rolleri, Silvia S. Rollié y Daniel E. Bellegarde que terminan sus mandatos.

Elección de cuatro (4) Consejeros Suplentes, en reemplazo de los señores, Alfredo Bourrás, Sra. Graciela I. Gavotto, Dr. Ignacio Lanús y Héctor Manuel Menchacabaso que terminan sus mandatos.

c) Elección de un Síndico Titular, en reemplazo del Sr. Juan Adolfo Tellería y de un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Pablo Angehrn que terminan sus mandatos.

Castelli, Octubre de 2025.

Angel C. Echarren, Presidente

Juan Pablo De Nigris, Secretario

NOTA: La documentación a considerar está a disposición de los señores asociados en la administración de la Cooperativa.

Las listas podrán oficializarse hasta ocho días antes (Art.36 del Estatuto Social). Las credenciales se expedirán antes y durante la Asamblea (Art.34 del Estatuto Social).