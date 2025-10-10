DESARROLLAN PROTESIS MAMARIAS EN CASTELLI

Desde el IMIT -Instituto Municipal de Robótica e Innovación Tecnológica mediante la aplicación de tecnología y el diseño 3D, desarrollaron prótesis mamarias personalizadas, además de otras prótesis que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la necesitan.

Milagros Piccin, habló este jueves en FM 101.5 y detalló como se producen, quienes la desarrollan y como es el proyecto