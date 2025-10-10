DESARROLLAN PROTESIS MAMARIAS EN CASTELLI
Desde el IMIT -Instituto Municipal de Robótica e Innovación Tecnológica mediante la aplicación de tecnología y el diseño 3D, desarrollaron prótesis mamarias personalizadas, además de otras prótesis que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la necesitan.
Milagros Piccin, habló este jueves en FM 101.5 y detalló como se producen, quienes la desarrollan y como es el proyecto
Ademas contó que este viernes desde las 16hs, en la laguna “La Rosita”, el IMIT, la dirección de Deportes, el área de Género, articulados con el hospital local “Dr. Ramón Carrillo”, organizan una jornada de visibilización, prevención y el diagnóstico precoz del cancer de mama.