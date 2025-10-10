Nuevamente invitado para el festival más importante que tiene el norte argentino, el ballet Melipal se presenta durante este fin de semana en Trancas, Tucumán , en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo.

Lito Ocerin director de la agrupación detalló en FM 101.5 que serán 4 días de fiesta, de jueves a domingo “fuimos invitados por la gobernación y vamos a representar a Castelli y nuestra provincia” señaló