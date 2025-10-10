EL BALLET MELIPAL YA ESTÁ EN TUCUMÁN
Nuevamente invitado para el festival más importante que tiene el norte argentino, el ballet Melipal se presenta durante este fin de semana en Trancas, Tucumán , en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo.
Lito Ocerin director de la agrupación detalló en FM 101.5 que serán 4 días de fiesta, de jueves a domingo “fuimos invitados por la gobernación y vamos a representar a Castelli y nuestra provincia” señaló
14 personas entre bailarines y asistentes llegaron a Tucumán este jueves. Entre algunos artistas estarán Galleguillo, Luciano Pereyra, Euge Quevedo, Matias Valdez y otros.