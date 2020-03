IOMA, PAMI ATENDERÁN SOLO URGENCIAS

Las delegaciones locales de IOMA y PAMI solo atenderán urgencias y solicitan a sus afiliados a #QuedarseEnCasa

COMUNICADO DE IOMA

Desde la delegación de IOMA Castelli informamos que sólo se atenderán urgencias. Por favor, si no es por un caso de urgencia no concurra la delegación.

No comprometa al personal. Gracias. Nos cuidamos entre todos.

COMUNICADO PAMI CASTELLI

Estimados y queridos Afiliados!!

Población de Castelli a la cual siempre nos llena de preocupación