LUDMILA ALZA: “ESTOY MUY FELIZ DE REPRESENTAR A CASTELLI”

Practica deportes, hockey, tenis y natación y según relató en la radio “Me presente porque me invitaron a representar a la cabalgata de nuestra ciudad. A mi me gusta representar a Castelli por la gente”

“Estoy muy feliz, no lo esperaba, es algo re lindo. Quiero agradecer a todos los que me votaron, a los que me eligieron solo gracias. Mis padres, mi familia y amigas están super contentos, felices” concluyò.