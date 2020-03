NO SE SUSPENDEN LAS MISAS

Querida comunidad:

Frente al momento de desconcierto y confusión generalizada que estamos atravesando quería contarles que en el día de hoy me comunique con nuestro Obispo y me pidió que NO SE SUSPENDAN LAS MISAS por el momento.

Celebrar la Eucaristía es un modo de acompañar a quienes necesitan fortalecer su vida espiritual y pedir a Dios la salud. No podemos abandonar a los fieles en estos momentos… Tomemos todos los recaudos necesarios que impone esta situación sin dejar de atenderlos personal y pastoralmente.

En Castelli la participación en Misa es muy escaza por estos días, y ponemos en práctica todas las formas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias: la distancia entre personas, la comunión en la mano, se evita el saludo de la paz y se utiliza alcohol en gel, entre otras.

Sugiero a los adultos mayores, niños y cualquier otra persona que así lo desee libremente que permanezcan en sus casas y se unan a la comunidad parroquial en oración personal o participando de la Misa por televisión.

Se suspenden: los Bautismos, Casamientos y comienzo de la catequesis de Comunión y Confirmación hasta después de Semana Santa.

Les iré informando por este medio conforme se desarrollen los acontecimientos.

¡Que el buen Dios los acompañe y los bendiga!

P. Damián

Cura Párroco