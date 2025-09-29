Mathias Delao contó que es ¨La matemática en los árboles¨ de la Escuela Secundaria N°1 – 6to EYA

Los estudiantes presentaron el proyecto “La matemática en los árboles” en Mar de Ajo en la etapa provincial de Feria de ciencias, y tuvieron el pase a la etapa nacional que se realizará en las próximas semanas en el norte del país.

El proyecto es una investigacion sobre la geometría fractal y la regla de los árboles de Da vinci y el crecimiento de los árboles.

Los expositores fueron Araceli Ortiz y Matias Delao bajo la supervisión del profesor Néstor Franco.