PUESTA EN VALOR DE LA LAGUNA “LA ROSITA”: AVANZA LA OBRA

El Intendente Francisco Echarren recibió al Ministro de Infraestructura de PBA Gabriel Katopodis, para recorrer la laguna “La Rosita”, donde se lleva adelante una obra historia de limpieza y dragado.

En primera instancia, el jefe comunal recibió al Ministro en su despacho donde mantuvieron una reunión de trabajo. Más tarde, Florencio Lanús, productor rural, le mostró la obra de refuerzo de terraplenes, que abarca 70km de espacio. Entre otras cuestiones importantes, este trabajo asocia a Castelli, Pila, General Guido y Dolores.

Más tarde, recorrieron la obra en la laguna, que traerá soluciones desde lo hídrico, evitando anegaciones e inundaciones en el casco urbano. Además, se recuperarán más de 25 hectáreas, divididas en espejo de agua y suelo.