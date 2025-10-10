El Padre Ezequiel habló este jueves en la radio FM 101.5 y detalló cuanto es la suma que necesitan para cambiar todo el techo de la nave central y afirmó «tenemos una cuenta de uso exclusivo para ello»

El Párroco local dijo que desde marzo están trabajando en el proyecto y la evaluación de la obra cuyo monto asciende a unos 50 mil dolares.

«Hacemos de todo para recaudar» señaló » y detalló «mas allá de lo religioso la parroquia es una obra arquitectónica de muchísima historia e importante».