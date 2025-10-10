Se realizó la edición 4 de la Feria del Libro de Pila donde escritores locales se hicieron presentes con sus obras

“La cuarta edición de la Feria del Libro de Pila fue una verdadera fiesta de la palabra y el encuentro. Nuestra SADE Filial Castelli estuvo presente con su stand, compartiendo con orgullo las obras de nuestros autores y el amor por la literatura que nos une” expresaron.

Marcos Fontela, fue uno de los escritores locales que se presentó acompañado de las autoridades locales. También estuvo Jorge Riva con Mikro Cuentos en un espacio donde estuvieron presentándose otras filiales.

“Gracias a los organizadores y a todos los que se acercaron a compartir este hermoso día” indicaron