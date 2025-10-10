UN JOVEN MUERTO Y UN APREHENDIDO QUE SERÍA EL AUTOR DEL HECHO

Una persona murió en un banco de la plaza, tras recibir al menos tres puñaladas, detallaron a Castelli Diario fuentes del caso.

La policía aprehendió a un joven mayor de edad, de apellido Alvez, en una vivienda de Bolívar y Sarmiento y que, para los investigadores sería el autor del hecho.

Fuentes policiales confirmaron esta mañana que la victima no está identificada y que por la tarde se realizará la autopsia en Dolores

La justicia investiga el motivo del hecho ocurrió cerca de las 6hs del viernes. Según se desprende del seguimiento de cámaras con las que ya cuenta la policía, dos jóvenes caminaban juntos desde la zona de Muñiz Barreto y Carlos Pellegrini. Acto seguido, uno de ellos habría ingresado a una vivienda de la zona donde sacó un cuchillo y luego, tras seguir caminando, en la puerta del hospital, sobre calle San Martín le habría aplicado una puñalada. “Las cámaras son muy claras y muestran el hecho de forma puntual” señaló un vocero a Castelli Diario.

Acto seguido, el agresor le habría asestado otros dos puntazos, uno en un brazo y otro en el tórax, el cual habría sido el fatal.

El herido, de identidad desconocida, decidió emprender camino al centro de la plaza donde cayó muerto en un banco. “El agresor lo hirió y disparó hacia su casa donde la policía lo aprehendió “