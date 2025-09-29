Un joven sufrió una agresión al salir de un local bailable. El hecho dejó como saldo a un joven con lesiones en su maxilar las que fueron caratularas como “graves” producto de la fractura.

Según reconstruyó Castellidiario un testigo del hecho señaló que habrían sido al menos cinco jóvenes en patota los que agredieron al joven al que dejaron inconsciente.

El joven fue derivado al hospital , la policía identificó a los autores y todavía no hay detenidos.