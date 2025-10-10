El hecho de sangre consterna a la ciudad . Esta madrugada una persona que no ha sido aún identificada murió producto de un apuñalamiento.

Según precisaron fuentes policiales a CastelliDiario todo ocurrió a las 6 hs aproximadamente en zona del centro donde hay muchas manchas hematicas y culminó con un muerto.

Mientras tanto, en el lugar fue aprehendido un joven mayor de edad quien sería el autor del crimen.

Por la mañana los peritos y la policía intenta identificar al fallecido.