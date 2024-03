¨Hola buen día!!! Quiero contarles algo que me ocurrió ayer en el cementerio, si así como les digo en el cementerio!!! 3 nenas muy mal educadas se recorrían todo el cementerio tirando las cosas de los difuntos y rompiendo cosas del lugar!!! Cuando veo lo que están haciendo les dije que no era lugar para jugar, por supuesto se me rieron en la cara y me miraban desafiantes, les digo que si no dejan de tirar y romper cosas del lugar voy a llamar a la policía, por supuesto que ni importancia me dieron a lo que les dije!!!