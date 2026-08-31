AMPARO GUERRA, SUBCAMPEONA EN LA IX COPA CIUDAD DE CHASCOMÚS

La representante de Taekwondo del Club Deportivo Castelli, Amparo Guerra, tuvo una destacada participación en la IX Copa Ciudad de Chascomús, donde volvió a demostrar su talento y dedicación.

Subcampeona en la modalidad Lucha

4° puesto en la modalidad Formas

Desde el Club Deportivo Castelli destacaron el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de la joven deportista, quien representó con orgullo los colores de la institución.

¡Felicitaciones, Amparo, por este gran desempeño y a seguir creciendo y cosechando logros!