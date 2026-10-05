ACHAVAL, GRANADOS Y GARCIA INTEGRANTES DE LA LIGA DE INTENDENTES, SE REUNIERON CON ECHARREN EN CASTELLI Y ADVIRTIERON POR LA ZONA FRIA



Los intendentes de Pilar, Federico Achával; de Ezeiza, Gastón Granados; y de Dolores,

Juan Pablo García, integrantes de la Liga de Intendentes, visitaron Castelli y se reunieron

con el intendente Francisco Echarren para compartir una agenda de trabajo y analizar la

situación de los municipios de la región.

Durante el encuentro, los intendentes abordaron distintos temas vinculados al desarrollo de

los territorios, la situación económica de las familias y el impacto de las decisiones del

Gobierno nacional sobre los municipios. Uno de los principales ejes fue la situación de la

Zona Fría y la decisión de quitar el beneficio a distintos distritos bonaerenses.

Achával destacó el crecimiento que tuvo Castelli durante los últimos años y valoró la gestión

de Echarren. “Quiero agradecerle a Francisco que nos reciba hoy acá, en esta hermosa

ciudad de Castelli, un municipio que en el último tiempo hemos visto cómo ha crecido, cómo

ha mejorado su espacio público y cómo ha incrementado su oferta educativa y terciaria y

universitaria”, señaló.

En ese sentido, destacó la mirada del intendente de Castelli y sostuvo: “Siempre que

venimos a hablar con Francisco nos llevamos esa idea de un dirigente que está pensando

de cara al futuro, que tiene los pies en la tierra en la realidad de su territorio, pero que

piensa en la Argentina y que piensa en la Provincia de Buenos Aires”.

Achával también puso el foco en la situación de la Zona Fría y señaló que Castelli es uno de

los municipios afectados por la decisión del Estado nacional. “Esto es parte de una realidad:

un Estado nacional que abandona, que deserta de sus responsabilidades y que carga cada

vez más a los municipios, pero particularmente a los vecinos y a nuestras familias”, afirmó.

“Hay algo que está funcionando mal y nosotros tenemos la responsabilidad de marcar eso”,

concluyó.

La visita a Castelli forma parte de la agenda territorial que la Liga de Intendentes viene

desarrollando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de

fortalecer el vínculo entre municipios, compartir experiencias de gestión y construir una

agenda común en torno a la producción, el desarrollo, el trabajo y las necesidades

concretas de las familias bonaerenses.

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