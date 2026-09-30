CARLOS HERMIDA HABLÓ EN FM 101.5 SOBRE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

El gerente de CUECCA, Carlos Hermida, dialogó con FM 101.5 y explicó cómo se compone el cuadro tarifario de la electricidad y cuál es el rol de la cooperativa en la determinación de los valores.

Hermida aclaró que CUECCA no establece el precio de la electricidad, sino que los valores son determinados por el Estado nacional.

También llamó a tomar conciencia sobre el consumo energético, explicó el funcionamiento del nuevo esquema de subsidios y brindó detalles sobre cómo impacta en las facturas.

Durante la entrevista, además, se refirió al funcionamiento del molino, señalando que está operativo e inyecta energía al sistema local, aunque aclaró que su producción no alcanza para abastecer la totalidad del consumo de Castelli.

Según señaló, desde diciembre de 2023 las tarifas acumularon un incremento superior al 900%, y volvió a remarcar que la definición de los valores corresponde al Estado nacional.