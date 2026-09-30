El secretario de Gobierno de Castelli, Hernán Carullo, pasó por los estudios de FM 101.5 y habló sobre distintas problemáticas que atraviesan hoy a la comunidad.

Durante la entrevista, invitó a participar de la jornada “Apuestas online: ¿Cómo cuidar Castelli?”, que se realizará este martes 6 en el Cine Teatro Avenida, con la participación de especialistas en ludopatía, tecnoadicciones, comunicaciones y sistemas.

La actividad tendrá dos horarios: 11:00 y 14:30, y está dirigida especialmente a escuelas y docentes, aunque también será abierta al público en general.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN SOCIAL

Carullo también se refirió a la Mesa de Diálogo Social impulsada desde la Iglesia y expresó un pedido contundente hacia los sectores de la oposición: “Espero que los políticos de la oposición no usen a la Iglesia”, señaló al referirse al espacio de diálogo.

En ese marco, manifestó su preocupación por la situación económica general y aseguró que el municipio está recibiendo a vecinos que hasta hace poco tiempo “nunca necesitaron asistencia”.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente preocupación por las dificultades económicas de numerosas familias y mientras distintos sectores de la comunidad buscan generar espacios de diálogo y acompañamiento.