CASTELLI SUMA UN NUEVO DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La Municipalidad de Castelli avanza en el fortalecimiento de las políticas de salud mental con la incorporación de un nuevo dispositivo destinado a la prevención del suicidio y el acompañamiento ante situaciones de autolesiones.

La iniciativa comenzó a delinearse durante una reunión entre Eugenia Macías, secretaria de Desarrollo Social, y Milagros Larraula, referente de la organización Tade es, con el objetivo de desarrollar una herramienta que pueda convertirse en un modelo de trabajo para Castelli y la región.

Como parte de esta propuesta, Larraula se incorporará próximamente a la gestión local para fortalecer el acompañamiento y la articulación entre los distintos efectores de salud mental frente a una problemática que requiere atención, prevención y escucha.

Dónde pedir ayuda: ante cualquier consulta o situación de urgencia, se puede acudir al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, al CPA de la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que funciona en el CIC, al CAPS de Pueblo Nuevo o al DTC.