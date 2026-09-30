El Gobierno nacional estableció feriado en todo el país para el lunes 9 de noviembre y otro, exclusivo para la provincia de Buenos Aires, el miércoles 11.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el calendario laboral y Castelli contará con dos días feriados durante noviembre.

A través del Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita oficial del Pontífice.

Pero habrá además un segundo feriado para los bonaerenses: el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, por lo que también alcanzará a Castelli y al resto de los municipios bonaerenses.

De esta manera, en Castelli habrá dos feriados vinculados a la visita del Papa León XIV: lunes 9 y miércoles 11 de noviembre.

La medida contempla las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante las jornadas vinculadas con la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.