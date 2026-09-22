CLUB DE PESCA Y NAUTICA CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Club de Pesca y Náutica Castelli convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de Setiembre de 2026 a las 19,00 hs, en su Sede Social de Laguna “La Rosita” para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.-

2.- Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2026.-

3.- Designación de dos socios para firmar el acta de la presente Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.

4.- Designación de tres socios para formar la mesa de escrutinio.

5.- Renovación total de la Comisión Directiva: elección de Presidente y Vicepresidente, elección de cuatro Vocales Titulares, elección de dos Vocales Suplentes, elección de tres Revisores de Cuentas Titulares y elección de un Revisor de Cuentas Suplente; que terminan sus mandatos.

FRANCO DEL MONTE MATIAS O. EQUIZA Secretario​ Presidente