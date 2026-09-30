DOLORES: 84 FAMILIAS RECIBIERON SUS LOTES Y YA PUEDEN AVANZAR HACIA LA CASA PROPIA

La entrega se realizó en la Chacra Aristegui, en el marco de una nueva etapa del Programa Mi Hogar, Línea 2. Es la segunda adjudicación de terrenos de este barrio y resta una última etapa para completar los lotes previstos en el primer sorteo.

Dolores. 84 familias concretaron este lunes un nuevo paso en el camino hacia la vivienda propia al tomar posesión de los lotes adjudicados a través del Programa Mi Hogar.

La entrega corresponde a la Línea 2 del programa y se llevó adelante en los terrenos ubicados en la Chacra Aristegui, donde las familias beneficiarias recibieron formalmente sus parcelas.

El programa busca facilitar el acceso al terreno propio mediante un esquema de adjudicación planificado y transparente, permitiendo que los beneficiarios puedan comenzar a proyectar y avanzar con la construcción de sus viviendas.

Con esta nueva entrega, ya son dos las etapas concretadas en este barrio. Desde el Municipio señalaron que se trabaja para avanzar con la última etapa, que permitirá completar la totalidad de los lotes previstos en el marco del primer sorteo del Programa Mi Hogar.

La iniciativa representa un nuevo avance para decenas de familias de Dolores que ahora cuentan con su propio terreno para comenzar a construir el proyecto de vivienda familiar.