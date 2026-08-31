El intendente de Castelli, Francisco Echarren, habló este jueves en FM 101.5, en diálogo con Gustavo Góngora, y dejó fuertes definiciones sobre la foto que reunió a distintos sectores de la oposición local.

Echarren consideró que Julieta Coronel Fioretti fue “la gran ganadora” de esa imagen política.

“Hoy la gente está con otros temas. Comer y pagar servicios. A nadie le interesa la autonomía municipal “ deslizó

En ese sentido, sostuvo que la foto muestra a distintos espacios juntos, pero con un objetivo común: “estar en contra de algo”.

“NO LE CIERRO LA PUERTA A NADIE”

Durante la entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de sentarse a dialogar con la actual jefa de ANSES en Castelli.

Echarren no descartó esa posibilidad y marcó una diferencia entre lo personal y su responsabilidad institucional como intendente.

“Cuando vos sos intendente tenés que hacer lo que debés. Es un rol institucional. Un intendente tiene que atender a todos”, afirmó.

Y agregó: “En términos personales, a veces no me sentaría, pero como intendente, y para charlar de los temas que son importantes para Castelli, sí”.

Finalmente, dejó una definición que apunta directamente al escenario político local: “Yo no le cierro la puerta a nadie. Si son ideas, aportes, las puertas están abiertas”.

Las declaraciones de Echarren volvieron a poner el foco en la interna política de Castelli y en los movimientos que comienzan a delinear el escenario de cara a los próximos años.