El intendente de Castelli, Francisco Echarren, habló este jueves en la FM 101.5 y repasó distintos temas de la actualidad política y de gestión de la ciudad.

Durante la entrevista abordó el debate por la autonomía municipal, el proyecto de Carta Orgánica, el esquema de aumento de tasas y el reciente incremento salarial para los trabajadores municipales.

También se refirió al escenario político local, a la oposición y a los desafíos que enfrenta Castelli de cara a los próximos años, además de realizar una mirada sobre el aniversario de la ciudad.

Uno de los anuncios políticos más destacados fue su confirmación de que no será candidato a intendente en 2027, una decisión que, según había explicado, responde a motivos personales y familiares, aunque aclaró que continuará haciendo política y trabajando por Castelli.

La entrevista dejó así varios títulos y abrió nuevamente el debate sobre el futuro político e institucional de Castelli.