FALLECIÓ MIGUEL BOURRAS, REFERENTE DE BOMBEROS Y DE LA COMUNICACIÓN LOCAL

Profunda tristeza en Castelli por el fallecimiento de Miguel Amílcar Bourras, ocurrido en la madrugada de este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenía 72 años.

Bourras tuvo una destacada trayectoria vinculada a los Bomberos Voluntarios de Castelli, institución de la que fue jefe y a la que continuaba ligado como integrante de la Reserva.

Además de su compromiso con los bomberos, Miguel fue una persona estrechamente vinculada a los medios locales. Durante años se desempeñó como camarógrafo del canal local y fue un gran colaborador de nuestra emisora, especialmente en tareas relacionadas con la puesta a punto y el funcionamiento técnico.

En la década del 90 protagonizó, junto al recordado “Pitincho” Laferrere, una particular participación televisiva en una competencia de bloopers del programa de Marcelo Tinelli, una anécdota que quedó en la memoria de muchos castellenses.

Su partida genera un profundo pesar en la comunidad, especialmente entre quienes compartieron con él su trabajo, su compromiso con los Bomberos y su vínculo con los medios locales.

SERVICIO FÚNEBRE

Sus restos serán inhumados hoy a las 17:30 horas en el Cementerio Local.

El servicio está a cargo de Cuecca, en Sala A. El horario de comienzo del velatorio quedará sujeto a la hora de llegada de los restos a Castelli.

Desde Castelli Diario y FM 101.5 acompañamos a su familia, amigos, compañeros de Bomberos y a todos quienes compartieron parte de su vida con Miguel, en este doloroso momento