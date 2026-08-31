INDEPENDIENTE FÚTBOL CLUB CONVOCA A SUS SOCIOS A ASAMBLEAS

Independiente Fútbol Club convocó a sus socios a participar de las Asambleas Extraordinaria y General Ordinaria, que se llevarán a cabo el viernes 25 de septiembre de 2026 en la sede social de la institución, ubicada en Falucho 181.

Durante la jornada se desarrollarán ambas asambleas, de acuerdo con los horarios y el orden del día establecidos por la Comisión Directiva.

Desde la institución invitaron a todos los socios a participar y destacaron la importancia de acompañar la vida institucional del club.