El próximo domingo 4 de octubre, la ciudad será escenario de una nueva edición de “Dolores Corre”, la tradicional competencia deportiva que este año celebra su 11.ª edición.

La jornada tendrá como punto de encuentro la Plaza Castelli, desde donde se realizará la largada a las 10:30 horas. Los participantes podrán optar por las distancias de 3K y 10K.

La competencia contempla categorías por edades desde los 16 años hasta mayores de 70, distribuidas en los rangos de 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 y 70 años en adelante.

Las inscripciones se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden comunicarse al 2245-426046 para obtener información.

La propuesta representa una nueva oportunidad para reunir a corredores y vecinos en torno al deporte y la actividad física.