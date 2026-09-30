La realidad de los jóvenes de Castelli será uno de los primeros temas que abordará la Mesa de Diálogo Social, una iniciativa que busca generar espacios de encuentro, escucha y participación entre distintos sectores de la comunidad.

En la mañana de hoy, el cura párroco Ezequiel destacó la importancia de recuperar la mesa como figura de encuentro y diálogo. En ese sentido, planteó una expresión que sintetizó su mirada sobre el desafío actual: “Me gustaría más mesas que redes sociales”.

La primera Mesa de Diálogo Social tendrá como eje “Jóvenes y Futuro” y se realizará durante octubre. Como paso previo, se lanzó una encuesta para conocer de primera mano qué piensan y qué proyectan los jóvenes de Castelli.

La propuesta busca conocer si estudian, trabajan o están buscando empleo; si tuvieron que irse de la ciudad para continuar sus estudios; si piensan regresar; qué oportunidades encuentran en Castelli y cuáles consideran que todavía faltan.

También se pretende conocer las expectativas de quienes decidieron quedarse, de quienes están pensando en irse y de aquellos jóvenes que buscan desarrollar un emprendimiento o continuar su formación.

La convocatoria no está dirigida únicamente a los jóvenes. Familiares, amigos y vecinos también pueden colaborar acercando la encuesta a quienes forman parte de esa generación.

El objetivo es llegar a la primera mesa con datos concretos y, fundamentalmente, con la voz de los propios jóvenes, para abrir un espacio de diálogo sobre sus necesidades, expectativas y proyectos de futuro.

La encuesta puede completarse online y busca alcanzar a la mayor cantidad posible de jóvenes de Castelli.