MES DE LA EDUCACIÓN: SUSANA COLOMBO, UNA VIDA DEDICADA A ENSEÑAR

En el marco del Mes de la Educación, recibimos en FM 101.5 a Susana Colombo, reconocida docente, maestra y profesora, ya retirada de la actividad, pero con una historia profundamente ligada a la educación de nuestra comunidad.

Durante la entrevista, Susana recordó sus comienzos, repasó distintas etapas de su recorrido por la educación local y destacó la huella que dejó el paso del tiempo: “Hay tres generaciones que han sido parte de mi tiempo como docente”.

Amante de la lectura y profesora de Historia, también compartió parte de sus inquietudes personales: “Leo mucho, quise ser médica, hoy continúo leyendo mucho”.

Al hablar de la historia argentina, sostuvo que “la Argentina es cíclica” y también reflexionó sobre las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial: “La IA es buena, pero es algo más, no todo”.

En una charla atravesada por los recuerdos, tuvo además palabras de cariño y respeto para sus compañeros y compañeras docentes, muchos de ellos protagonistas de distintas etapas de la educación local.

Una entrevista para escuchar, recordar y valorar a quienes hicieron de la enseñanza una verdadera vocación.