El Cine Teatro Avenida de Castelli renovó su programación con tres propuestas que llegan a la pantalla local, incluyendo estrenos y una película del Espacio INCAA.

LA ISLA OLVIDADA

Dos amigas quedan atrapadas en el misterioso mundo de Nakali, donde deberán encontrar una salida mientras ponen en juego sus propios recuerdos.

EL CORAZÓN DE LA BESTIA

Un oficial de Fuerzas Especiales y su perro de combate sobreviven a un accidente aéreo y quedan atrapados en la inhóspita Alaska, enfrentando una lucha extrema por la supervivencia.

ESCONDIDA EN MI CABEZA – ESPACIO INCAA

Un joven despierta después de 14 años en coma y descubre que una inversión en Bitcoin lo convirtió en millonario. El problema: no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro Avenida o por WhatsApp al 2245 479296, con posibilidad de abonar mediante Cuenta DNI.