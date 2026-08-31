La comunidad de Castelli se prepara para vivir este domingo una de las celebraciones centrales en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad.

La tradicional procesión se realizará a las 10 de la mañana, en esta oportunidad en caravana de automóviles, permitiendo que las familias puedan acompañar el recorrido desde sus vehículos.

La jornada contará con la presencia de Monseñor Juan Ignacio Liébana, obispo de la Diócesis de Chascomús, jurisdicción a la que pertenece Castelli

FM 101.5 y Castelli Diario realizarán una transmisión en vivo por Facebook, acompañando todo el recorrido y llevando la celebración a quienes no puedan participar presencialmente.

Una mañana de fe, tradición y encuentro comunitario para acompañar a Santa Rosa, patrona de nuestra ciudad.