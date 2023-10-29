Regionales Últimas Noticias RIGE ALERTA POR VIENTOS Castelli Diario 29/10/2023 1 min de lectura Comenzó a intensificarse el viento y entró en vigencia un alerta para nuestra ciudad y la región. El fenómeno climático podría desarrollarse hasta el lunes al mediodía. Historias relacionadas DEPORTIVO YA TIENE RIVAL 1 min de lectura Deportes Últimas Noticias DEPORTIVO YA TIENE RIVAL 29/10/2023 ECHARREN DIJO HABERSE PUESTO CONTENTO PORQUE PERDIÓ EL INTENDENTE DE DOLORES. 1 min de lectura Regionales Últimas Noticias ECHARREN DIJO HABERSE PUESTO CONTENTO PORQUE PERDIÓ EL INTENDENTE DE DOLORES. 29/10/2023 EL INTENDENTE ECHARREN JUNTO A VICTORIA TOLOSA PAZ 1 min de lectura Destacado Últimas Noticias EL INTENDENTE ECHARREN JUNTO A VICTORIA TOLOSA PAZ 29/10/2023