SE ESTRENÓ DEL CORTOMETRAJE “EN LOS AÑOS QUE TE ESPERO”
Se realizó el estreno del cortometraje “En los años que te espero”, con el acompañamiento de la municipalidad de Castelli, la dirección de Sofía Carricaburu y la actuación de vecinas y vecinas de nuestra ciudad.
El estreno se llevó adelante en el Cine Teatro Avenida con la participación de distintas escuelas primarias, autoridades educativas, miembros del gabinete municipal y público en general.
Al finalizar la proyección , los encargados de llevar adelante el cortometraje llevaron adelante una clase abierta donde todos podían hacer sus consultas sobre el corto, la metodología de trabajo, y mucho más.
“En los años que te espero” será presentada en diversos festivales de cortometraje, en distintas ciudades, representado por actores y actrices locales.
Celebramos estas iniciativas, las acompañamos y apoyamos, porque es un compromiso de la gestión con la Cultura local, los artistas y la producción para que cientos de personas la disfruten.