Se realizó el estreno del cortometraje “En los años que te espero”, con el acompañamiento de la municipalidad de Castelli, la dirección de Sofía Carricaburu y la actuación de vecinas y vecinas de nuestra ciudad.

El estreno se llevó adelante en el Cine Teatro Avenida con la participación de distintas escuelas primarias, autoridades educativas, miembros del gabinete municipal y público en general.

Al finalizar la proyección , los encargados de llevar adelante el cortometraje llevaron adelante una clase abierta donde todos podían hacer sus consultas sobre el corto, la metodología de trabajo, y mucho más.

“En los años que te espero” será presentada en diversos festivales de cortometraje, en distintas ciudades, representado por actores y actrices locales.

Celebramos estas iniciativas, las acompañamos y apoyamos, porque es un compromiso de la gestión con la Cultura local, los artistas y la producción para que cientos de personas la disfruten.