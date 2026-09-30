El dirigente local presentó un nuevo espacio político con identidad local, alejado de La Libertad Avanza y del PRO. El armado pone el foco en el campo, la producción y una mayor autonomía para definir la agenda del distrito.

Sergio Sosa vuelve a escena política en Castelli y, según publicó el medio bonaerense NOVA, formalizó su intención de disputar el poder político local con un nuevo armado de cara a la próxima etapa electoral.

La propuesta busca diferenciarse de las estructuras partidarias tradicionales y plantea una construcción con identidad propia, sin alineamiento con La Libertad Avanza ni con el PRO.

El espacio que encabeza Sosa propone colocar en el centro de la discusión el desarrollo local, la producción, el sector privado y las necesidades de los vecinos de Castelli.

Sosa cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo: “Entendemos que Castelli fue uno de los distritos que descubrió el plan destructivo de Milei, por eso dijo no”.

El dirigente también hizo referencia a la necesidad de revisar las experiencias políticas recientes y planteó la construcción de una alternativa desde el ámbito local.

“El pueblo habla, la situación advierte, debemos reinventarnos, la vida nos da siempre una oportunidad y aprendizaje para no caer nuevamente en engaños”, expresó Sosa.

De esta manera, el escenario político de Castelli suma un nuevo espacio y vuelve a colocar a Sergio Sosa en la discusión por el futuro político del distrito.