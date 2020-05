Carlos Aranciaga nos brindó  consejos básicos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

El titular de Defensa Civil Castelli habló el lunes último con CASTELLI RADIO FM 101.5 y brindó información para que nos cuidemos ante las emanaciones de monóxido de carbono “Frente a las bajas temperaturas, es aconsejable revisar los artefactos de gas en los hogares, no utilizar estufas que no sean de tiro balanceado en dormitorios y mantener los ambientes aireados y no calefaccionar con la hornalla de la cocina”

Aranciaga realizó una serie de recomendaciones para los vecinos a fin de prevenir intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono, que se origina en la combustión producida por artefactos de calefacción utilizados en ambientes cerrados.

“El monóxido de carbono es muy peligroso porque es un gas silencioso”, calificó Aranciaga “porque es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante”.

el titular de defensa civil subrayó que los primeros síntomas son “dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, vómitos y mareos. Y ese cuadro va progresando si la persona no sale del lugar”.

Los diez consejos básicos para evitar la intoxicación

Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado.

Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.

Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de aparatos calefactores.

Usar solo artefactos con salida al exterior

Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir.

Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa.

Al encender el automóvil verificar que el garaje esté ventilado.

Cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse al aire libre y no dentro del domicilio.

Síntomas comunes de intoxicación

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Mareos

Debilidad, cansancio y/o pérdida del conocimiento

Ante los primeros síntomas

Retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado

Abrir puertas y ventanas para mantener el ambiente ventilado

Aranciaga recordó que en caso de presentar sintomatología se llame al 107 y en caso de fuga de gas se alerte a bomberos al 100