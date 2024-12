CHASCOMÚS : MÁS DE 100 mm EN DOS HORAS COMPLICARON A VECINOS

Las fuertes precipitaciones de la mañana causaron acumulación de agua en varias calles de la ciudad. A pesar de que la lluvia cesó, los vientos complican el escurrimiento, mientras que Defensa Civil continúa trabajando en la asistencia a afectados.



Chascomús sufrió este martes una intensa tormenta que dejó más de 100 milímetros de agua acumulada en menos de dos horas, generando serios inconvenientes en diversas zonas de la ciudad.





La fuerte lluvia provocó anegamientos en numerosas calles, dificultando la circulación y la asistencia en los sectores más afectados.



Según informaron desde Defensa Civil, hasta el momento se han recibido más de 50 llamados en la línea de emergencia 103. La cantidad de agua caída aún no ha logrado escurrir por completo.



A raíz de esta situación, se evacuó a una familia del barrio El Porteño cuya vivienda fue afectada por el ingreso de agua que fue rápidamente asistida por el área de Desarrollo Social de la Municipalidad.



Además, otros vecinos se autoevacuaron y se trasladaron a casas de familiares para protegerse de la creciente acumulación de agua.



Aunque la lluvia cesó y no se prevén nuevas tormentas, los vientos posteriores siguen complicando la evacuación del agua acumulada, provocando que continúe subiendo sobre las veredas.



En este contexto, se solicita a la comunidad a evitar la circulación innecesaria por las zonas afectadas para no obstaculizar el trabajo de los equipos de limpieza y emergencia.