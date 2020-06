¿Cómo continua la cuarentena en Castelli?

La cuarentena sigue en la ciudad aunque se flexibilizaron actividades. Así será el aislamiento social en Castelli a partir del lunes 8 de junio.

Aquí te dejamos el detalle.

¿Están autorizadas las reuniones familiares o sociales?

No. Castelli continuará con la modalidad de aislamiento y esto significa no tener contacto personal con quienes no convivan con nosotros.

¿Qué actividades recreativas están autorizadas?

– Caminatas en circuitos específicos

– Salidas de esparcimiento para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad

– Se realizan en días y horarios asignados y respetando la distancia social

¿Qué prácticas deportivas están autorizadas?

– Running y Ciclismo, con inscripción y autorización previa en la Dirección de Deportes

– Pesca deportiva, con la gestión de un permiso en la Secretaría de Seguridad

– Tenis, con la coordinación de turnos con Club Independiente

– Golf, con el cumplimiento del protocolo sanitario

¿Qué horario de atención al público tienen los comercios?

– De 8 a 13hs y de 15 a 18hs

– Continúan iguales las medidas de higiene y distancia social

¿Sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas?

Si. Al igual que la distancia de dos metros en espacios públicos y la recomendación de lavarnos frecuentemente las manos.