Conmovedora carta de una joven que denunció haber sido abusada de niña

Se trata de una joven vecina de la ciudad, y denunció que hace 23 años fue abusada, en Pila , en dos oportunidades. Su carta la publicó en facebook. Ademas, señaló que espera respuesta de la justicia porque sabe «que uno de los hombres habría abusado de mas niñas»

SIC—Hace mucho tiempo que quería escribir esto, hacerlo público, que todo el mundo se enteré, que sirva de ayuda para aquellas/os que están pasando por esta situación o pasaron. Estoy nerviosa, mis manos tiemblan al escribir y mi corazón late a mil.

Fui abusada sexualmente en mi infancia por un familiar, de los 3 a los 6 años; no sabía que era eso que me hacía, recuerdo que siempre me decía que me callara, que no le contara nada a nadie, incluso me llevaba golosinas al jardín y me decía no le cuente nada a nadie. Y ahí estaba, callada, obedeciendo a sus órdenes y sus deseos sexuales. Después de los 6 años no lo volví a volver más. Cuando tenía 9 años fui abusada por un conocido de la familia, por otro tipo más, recuerdo que me lo quería sacar de encima, no podía. Le pegué una patada y me fui corriendo hasta un kiosco. Entre llorando, «que te pasa Mili?» Me pregunto la dueña, nada le dije y otra vez me calle. Nunca le conté a nadie, más que a mi almohada que era la única que sabía de mis pesadillas y noches llorando. A los 15 años me llega la buena noticia que el tipo que me violó cuando tenía 3 años, falleció. Sentí un alivió, la justicia divina había actuado, ya podía «dormir tranquila». Pensé que ahí, había terminado todo, pero no fue así. Recuerdo ese día, como todos los otros que me hicieron tanto daño. Tenía 16 años, estaba en Pila, Provincia de Buenos Aires, Argentina; siempre usaba ropa suelta, pero ese día andaba con una calza gris ( la amaba, y después de ese día no la volví a usar); fui a comprar, ya casi cerraba, otro mal nacido más que me abuso de mi. Ahí me quedé, no hice nada, era como una estatua, no podía reaccionar ante lo que me estaba haciendo. Salí del lugar corriendo, llegué a casa llorando, sentía culpa, vergüenza al igual que en todas las otras situaciones. Claro, me quedé callada, una vez más. Tengo 26 años, ya no soy la Mili de antes y hasta hoy me quedé callada, en silencio, haciéndome responsable de una culpa que no era mía. Y hoy voy contra el mundo si en necesario, firme a mis convicciones y con la fuerza y valentía que se necesita en una sociedad que al hablar de violación te ponen en tela de juicio de si es verdad o no tu palabra, en una sociedad que hablar de violación es un tema tabú, en una sociedad que la justicia es una mierda.

Hace un par de meses, me entero a raíz de una publicación de Instagram, que no fui la única que fue abusada por este ultimo tipo, somos alrededor de más de diez chicas. Tres de las cuáles hicimos la denuncia correspondiente, paso más de un mes y aún la justicia no determinó ninguna medida para él, sigue como si nada por la vida, sigue abusando de más chicas. Se que hay muchas que aún no se animan a denunciarlo, ni siquiera a hablar. No hace falta que ponga el nombre de este hijo de puta porque se que al leer esto van a saber de inmediato de quien hablo.

Escribí esto con el fin de ayudar a más chicas y chicos que pasan por esta situación, brindarle mi ayuda y apoyo para que puedan hablar y denunciar. Para aquellos que tienen hijos, sobrinos, hermanos, primos, amigos, hablen, enseñen a que nadie los puedo tocar, lo que está bien y lo que no.

Y PARA VOS QUE TODAVÍA ESTAS SUELTO, SI NO ES LA JUSTICIA, ENTONCES QUE SEA LA JUSTICIA SOCIAL LA QUE TE CONDENE.

HABLEN NO SE CALLEN.

Milagros, Zabala.