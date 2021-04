Echarren pidió tener coraje para suspender las clases presenciales «Por 15 dias»

Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, llamó a tomar medidas urgentes «aunque parezcan antipáticas, para cuidar al pueblo». A través de su cuenta de Twitter, consideró que no hay no mirar las encuestas para tomar decisiones.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, se expresó este domingo a través de las redes sociales sobre las medidas de restricción para frenar la suba de contagios y pidió tener coraje para suspender las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.

«Suspendimos las clases cuando teníamos pocos casos y ahora que están colapsando los hospitales no podemos no hacer nada. Hay que tener coraje y no permitir q se movilicen 8 millones de personas por día en las escuelas. Eso va a hacer que la circulación sea imparable con contagios y caos», advirtió el jefe comunal de Castelli según publicó LA TECLA

En ese sentido, el intendente de 40 años y que gobierna Castelli por tercer mandato consecutivo, se mostró firme sobre las medidas que se deben tomar para detener el alza de contagios de Covid-19: «En cuanto a las restricciones, a veces lo que parece antipático es lo que hay q hacer para cuidar al pueblo», reflexionó.