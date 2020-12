LEY DEL ABORTO: Concejales castellenses expresaron su opinión sobre el tema

Todos los Ediles de todas las bancadas de la ciudad fueron encuestados por CASTELLIDIARIO.COM.AR a fin de conocer su postura con respecto a la Ley del Aborto que ya cuenta con media sanción en Diputados y que se prevé, en pocos días tenga dictamen del Senado para convertirse en Ley.

Aquí transcribimos las respuesta de quienes contestaron y se lo agradecemos.

MALENA MASSARA (UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO)

“En 1921 se sanciona el art.88 del cod. Penal que condena a las mujeres que se practican un aborto. ¿evito los abortos?

En la misma reforma art. 86 se realizan excepciones y se permite realizar aborto en caso de peligro de vida de la madre, de violación sobre mujer tonta o demente ¿la forma de Concepción difiere en el embrión?

Respondiendo la 1°pregunta , puedo decir que no, solo ha condenado de manera desigual a miles de mujeres que deciden no ser madres y se practican de cualquier manera un aborto.

En cuanto a la segunda, el aborto es legal en la Argentina para determinados casos y alli un doble discurso de que puede ser o no considerado vida.

Mi partido me enseñó sobre la libertad y la igualdad. Siempre brego por separar los asuntos de fe a los del estado.

Nunca pretendió imponer una moral de estado sobre la libertad individual.

Discutamos menos y eduquemos más.

Porque la educación sexual previene embarazos pero sobre todo enfermedades y abusos.

Por ello creo en educación para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

Que sea ley!”

JUAN ARISTIZABAL (UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO)

“En lo personal no estoy de acuerdo con el aborto pero más que por un tema creencias, por un tema medico.

Pero entiendo que el estado debe primero estar mas presente en las prevenciones para no llegar a esto. Y no solo el aborto sino todas las enfermedades de transmisión sexual que son tan graves como el tema en cuestión con serios riesgos para las personas. Y también, entiendo que algo debe estar presente en las situaciones donde ya se consumó el embarazo tratando de resguardar la vida y la salud y no criminalizando una situación la cual nadie puede imaginar lo que debe ser pasar por eso.

Es por esto que creo se debe dar un debate muy serio y no siguiendo los tiempos de la política. Espero que se logre una buena ley por el bien de todos y me parece muy loable las posturas de los legisladores ya que deben discernir entre sus conciencias y las posturas de sus partidos políticos o de sus votantes. Resumiendo, si hoy tendria que decir por una postura u otra, no podría. Necesitamos una mayor claridad como sociedad y no se puede resumir en si estas a favor o en contra del aborto”.

GLADYS LARRAZA (UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO)

“Por convicción estoy a favor de las 2 vidas.

Hay muchas cosas que debe hacer el estado y la sociedad ANTES de llegar al ABORTO.

Todos los gobiernos más allá de color político y color de pañuelo deben trabajar en la educación y planificación familiar.

Otro tema es lo legal, en casos de discapacidad y violaciones, la justicia debe ser rápida e implacable con el violador”

MARTIN CÉSPEDES (UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO)

“Defiendo la vida desde la Concepción, aunque una ley no penalice el aborto, seguirá siendo asesinato de inocentes. Femicidio en la mitad de los casos y maltrato infantil seguido de muerte en el 100%.”.