No habría fútbol en la liga dolorense durante el 2020

De acuerdo a lo expresado por los clubes, ya no habría fútbol durante este año. Esta tarde, Sarmiento y ferro se sumaron a las decisiones de los castellenses, Deportivo e Independiente.

El Rojo había dado el puntapié y luego Deportivo había dejado en claro que iba a ser “casi imposible”.

Esta tarde, Ferro y Sarmiento hicieron público que deciden preservar la salud de sus jugadores y simpatizantes.

A contramano de lo señalado por el propio intendente de Dolores Camilo Etchevarren que había indicado que se ponía en marcha la actividad en los clubes, hoy dos instituciones de la vecina ciudad bajaron la persiana.

Esto habia dicho Etchevarren

Se habilitan gimnasios y entrenamientos de disciplinas deportivas

La Municipalidad de Dolores informa que a partir de hoy se encuentra habilitada la actividad de los gimnasios de 8:00 a 21:00 horas.

En contactos mantenidos con los propietarios se acordó que establecerán un sistema de turnos de acuerdo a la superficie.

Además, quedó establecido que cada persona debe llevar los elementos de higiene, más los que aporta el lugar.

No se utilizarán los vestuarios, no podrá haber gente esperando y previo al comienzo de cada turno se deberá realizar las tareas de higiene que indica el protocolo.

A pedido de los clubes, también se habilitaron los entrenamientos de las siguientes disciplinas: fútbol, básquet, vóley y hockey sobre césped, los que no podrán compartir vestuario.

Semanalmente se evaluará la situación sanitaria del Distrito y, de acuerdo a la misma, se determinará cómo continúan estas actividades.

Esto dijo Sarmiento

CLUB SARMIENTO DOLORES

“Hoy la salud es la prioridad, los calaveras no tenemos duda de eso” Representar con orgullo a Sarmiento, el club que identifica a cientos de dolorenses y otros que hoy no residen aquí, ver sus puertas cerradas, transitar sus días vacíos, casi sin almas nos hace pensar que no escapamos al contexto que viven hoy otros clubes de barrio locales y de todos otros lugares. La realidad nos mantiene alejados de ese lugar lleno de vida donde hace unos meses el bullicio de Sayen nos aturdía… El Club Domingo Faustino Sarmiento quiere hacerle saber a toda la comunidad de Dolores y la zona que en una decisión adoptada en forma conjunta y absolutamente mancomunada con la Subcomisión de Fútbol de nuestra institución, hemos resuelto NO COMENZAR ninguna disciplina deportiva y tampoco se retomarán los entrenamientos de fútbol pese a la flexibilización dispuesta por el Ejecutivo.- Nuestra reflexión: “Hoy la salud es la prioridad, los calaveras no tenemos duda de eso”

Esto Ferro.

CLUB FERRO DOLORES!!! Teniendo en cuenta la situación actual en nuestra ciudad en relación a los contagios por COVID-19, y con el solo propósito de cuidar la salud de todos los deportistas, la Comisión Directiva del Club Ferrocarril Oeste, ha decidido NO comenzar con ninguna de las actividades que se realizan tanto en la sede de calle Marconi, como en el predio Adolfo Galay. Sigamos cuidándonos entre todos

Por lo pronto, no habrá torneo liguista hasta el 2021.