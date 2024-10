En el marco de la 6ta fecha de la zona Sur del Clausura liguista, el único que pudo ganar y sumar de a tres en la tabla es Social y Deportivo Pila que superó de local 2 a 1 a IFC de Castelli, con goles de los ingresados Rodrigo Gallo y Agustín Durán.



En el primer tiempo Guerra puso en ventaja a la visita. En la tarde del domingo el jugador Luciano Cherruti de IFC sufrió fractura de tibia y peroné pierna derecha.



En 3ra fue victoria también de Pila, pero por 3-1.



Por su parte en el Higinio Aparicio, el puntero zonal Lefu Club empató 0 a 0 con Club Belgrano, en partido que controló Pedro Ripamonti.



En el restante partido de la fecha, El Salado-Ranchos empataron 1 a 1. En 3ra también fue empate con el mismo marcador.



Posiciones. Lefu Club 10, Deportivo Castelli 9, IFC Castelli, El Salado, Belgrano y Pila 7, Ranchos 3.



Próxima fecha (7ª) Club Belgrano vs. S y D. Pila; Atlético Ranchos vs. Lefu Club y Deportivo Castelli vs. El Salado.

Libre Independiente FC