“Pota” Ortiz “Amo este oficio”

Eleodoro Inocencio Ortiz, conocido por todo el pueblo como Pota cobró visibilidad en las últimas horas luego que una vecina, Julieta Gastañaga, lo fotografiara en una escalera pintando una casa. Lo asombroso es que Pota tiene 88 años

Nacido un 28 de diciembre del año 1931, Ortiz siente orgullo por su profesión: “Amo este oficio”.

Eleodoro, respondió a un cuestionario que el enviamos desde CASTELLIDIARIO.COM.AR , para conocer su historia: “Empecé en oficio a los 14 años y recién a los 18, quienes eran mis maestros, me dieron el primer pincel” destaca.

Pota, asegura que las primeras actividades en el rubro eran “Lijar y la limpieza” y recuerda Don Peñalva «El día que me vio pintar me dijo sos un crack Pota, lo recuerdo como si fuera hoy”.

A los 88 años no pierde su pasión “Me fascina el trabajo de pintor, la brocha y pincel son mis primeros amigos”

La pintura lo acompañó en la cuarentena y el invierno “Se lo pasó pintando mandalas que le trajeron sus nietas Sofia y Camila” cuenta Adriana, su hija.

Pota, regresa a sus recuerdos “Antes hacíamos los recortes con plumas de gallinas, nos dedicábamos mucho al taponado y también sabia empapelar”.

Su dedicada mano los llevó a trabajar en estancias que rememora “Me gustaba mucho ir a pintar en las estancias de Barreto, Llavallol, Uranga y a lo de Don Rolleri, en el canal 15”.

Ortiz contó también que su pincel lo llevó a pintar departamentos en Buenos Aires y Mar del Plata y cuanta una anécdota “ empapelando en lo de Luis Carmouse, en Mar del Plata, se me desató la escalera y caí y el muchacho que me ayudaba “Cachuca Lucero” entre el susto y la risa no me ayudaba, yo no me podía parar” dice entre risas.

Pota dejó un mensaje “ he ensañado a muchos jóvenes y siempre mi consejo fue mas de vida que de trabajo: cuando íbamos a pintar solo les decía en casa de los clientes no se toca nada y si quiere algo se lo pide” mientras agradece la entrevista.