BROSA Y MORÁN, SEGUNDOS EN EL RALLY BONAERENSE

El binomio castellense integrado por Alberto Brosa y Gastón Morán logró un destacado segundo puesto en la sexta fecha del Rally Bonaerense del Sudoeste 2026, disputada este fin de semana en Daireaux.

La competencia correspondió al 17° Rally Ciudad de Daireaux y contó con la participación de alrededor de 50 vehículos.

Brosa y Morán, representantes de Castelli, volvieron a ser protagonistas de una exigente jornada y se subieron al segundo escalón del podio.