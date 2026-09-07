COMIENZA EL JUICIO POR EL TRIPLE CRIMEN DE CHASCOMUS

El jueves a las 10 de la mañana, en la sede del Tribunal Oral Nº 1 de Dolores comenzará el julio por uno de los hechos que más conmoción y repercusión despertaron en Dolores y la Región. Se trata de la causa que se le sigue a Francisco Waldemar Reddy, por el asesinato de su padre, su hermano de 12 años y la madre del niño.

El tribunal estará integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti. El fiscal será Juan Manuel Dávila, en tanto que la defensa está siendo ejercida por Diego González. En principio, se prevé que las audiencias se desarrollen durante jueves y viernes, en dos jornadas durante las cuales prestarán su testimonio peritos y testigos convocados para la ocasión.

El imputado fue detenido el 1 de enero de 2024 y será juzgado por “homicidio calificado por el vínculo” respecto a su padre, Diego Reddy. Además, está procesado por “homicidio agravado por alevosía” sobre su madrastra, María Eugenia Suárez, y “homicidio simple” en relación con su hermano Ignacio Reddy.

Los días previos al Año Nuevo de 2024, toda la Región se vio conmovida por la noticia de que en un campo de Chascomús habían aparecido muertos una pareja y su hijo, todos pertenecientes a una familia muy vinculada a Dolores y la zona.

El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento «Los Pinos», situado a la vera de la Autovía 2 en el partido de Chascomús. Francisco Reddy, un dolorense que en aquel entonces se desempeñaba como agente de la Policía Bonaerense, se presentó en la propiedad donde su padre trabajaba como encargado, armado con una carabina, cerca de las 18:00 de ese caluroso viernes de los primeros días del verano.

Según reconstruyó la Justicia, en ese momento inició un raid criminal que comenzó en la cocina, donde María Eugenia Suárez preparaba un pollo para la cena. Luego de ejecutarla, se dirigió al galpón donde acribilló a su hermanito Ignacio Reddy. Finalmente encontró a su padre lejos de la vivienda, ya que estaba cortando el pasto, y allí lo asesinó.

Una vez concluida la macabra tarea huyó del lugar y comenzó a trabajar para ocultar su responsabilidad en la masacre. Incluso asistió al funeral de la familia y llegó a pedir a compañeros de trabajo ayuda para construir una coartada.

El hallazgo inicial de los cuerpos de la mujer y el niño, sumado a la desaparición momentánea de Diego Reddy, generó horas de incertidumbre y especulaciones que sugerían que el padre podría haber sido el autor. Esas dudas se diluyeron cuando fue hallado el cuerpo del hombre.

A partir de allí, la investigación se orientó hacia Francisco, quien finalmente fue detenido el primer día de 2024 y desde entonces permanece alojado en la Unidad Penal Nº 6 de Dolores, a la espera de este juicio que buscará determinar su responsabilidad en los asesinatos del campo en Chascomús.