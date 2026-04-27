CASTELLI: EL TRIBUNAL DE CUENTAS APROBÓ POR UNANIMIDAD LA RENDICIÓN 2024

La Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Castelli, en el marco de una nueva tanda de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que avalan la ejecución del gasto público en distintos distritos bonaerenses.

El visto bueno del organismo no es un dato menor: implica que la administración local superó sin objeciones las instancias técnicas y administrativas de control, certificando el uso correcto, transparente y ajustado a la normativa de los recursos públicos durante el último ejercicio.

En el plano político, el intendente Francisco Echarren celebró la aprobación con un mensaje directo: “Cuentas claras, gestión transparente”. Desde el Ejecutivo remarcaron que el aval unánime refuerza la confianza en el rumbo de la gestión y respalda el trabajo realizado en materia de administración y control del gasto.

“Este respaldo confirma que en Castelli cada recurso fue utilizado con responsabilidad y honestidad. Es la base para seguir avanzando con más obras, mejores servicios y más futuro para todos”, señalaron desde el gobierno municipal.

Además de Castelli, el Tribunal también validó las rendiciones de municipios como General Pueyrredón, Tornquist, Olavarría, Morón y San Fernando, junto a organismos descentralizados, en el marco del control integral sobre los ejercicios contables 2024.