CASTELLI BUSCA SUS REPRESENTANTES: YA ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN A LOS JUEGOS BONAERENSES

Ya se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y desde el Municipio convocan a vecinos y vecinas a sumarse para representar a Castelli en una de las competencias más importantes de la provincia.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera presencial en el Polideportivo Municipal “Miguel Castillo”, en el horario de 8:00 a 13:00, o bien a través de las redes sociales oficiales de Juegos Bonaerenses Castelli. El plazo de inscripción se extenderá hasta el próximo 10 de mayo.

Desde la organización destacaron que se acompañará a cada participante durante todas las etapas del certamen, reafirmando el compromiso con el deporte, la inclusión y el desarrollo de la comunidad.