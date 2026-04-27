CASTELLI BUSCA SUS REPRESENTANTES: YA ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN A LOS JUEGOS BONAERENSES
Ya se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y desde el Municipio convocan a vecinos y vecinas a sumarse para representar a Castelli en una de las competencias más importantes de la provincia.
Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera presencial en el Polideportivo Municipal “Miguel Castillo”, en el horario de 8:00 a 13:00, o bien a través de las redes sociales oficiales de Juegos Bonaerenses Castelli. El plazo de inscripción se extenderá hasta el próximo 10 de mayo.
Desde la organización destacaron que se acompañará a cada participante durante todas las etapas del certamen, reafirmando el compromiso con el deporte, la inclusión y el desarrollo de la comunidad.
Los Juegos Bonaerenses reúnen cada año a miles de jóvenes y adultos en distintas disciplinas deportivas y culturales, promoviendo la participación y el encuentro en todo el territorio provincial.