El próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Gran Día Mundial de Observación de Aves, el evento global más importante dedicado a la observación de aves y la participación en ciencia ciudadana.

Durante 24 horas, personas de todo el mundo registrarán sus observaciones a través de la plataforma eBird, generando información clave para el ámbito científico. Cada lista cargada aporta datos que luego son utilizados por investigadores, organizaciones y gobiernos para impulsar acciones concretas orientadas a la conservación de las aves y sus hábitats.

En Castelli, la convocatoria será a las 8:30 horas en el ingreso al Recreo Municipal La Rosita, ubicado en la intersección de Natalio Riva y Costanera. Desde allí, los participantes iniciarán la jornada de observación abierta a toda la comunidad.