El recorte de envío de dinero de la Nación a la provincia pega de lleno en la mesa de muchas familias de Castelli.

El Consejo Escolar informó a Castelli Diario que, a partir del 1 de mayo de 2026 y por un período de 90 días, quedará suspendido de manera transitoria el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense, una medida que impacta directamente en cientos de familias del distrito.

Según se detalló, la decisión se enmarca en la Ley 15.557 de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de recesión y, principalmente, por la falta de transferencias de fondos por parte del Estado Nacional, situación que obligó a una reorganización de los recursos disponibles.

En Castelli, el programa alcanzaba a casi 1.100 módulos alimentarios, por lo que la suspensión genera preocupación en la comunidad educativa y en los hogares que dependen de esta asistencia.

Desde el organismo local indicaron a este portal que los fondos serán redireccionados para garantizar servicios considerados esenciales, entre ellos el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que incluye comedor y desayuno/merienda, y que además recibió un incremento del 30% en sus prestaciones.